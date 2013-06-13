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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:28 BJT

日本债市：公债飙升，因股市重挫且日圆跳涨

当日涨    上日
                                                跌     
                                    最新报价  (基点)   收市价
                                                          
 两年期公债                           0.000%     +0.0   0.125%
 五年期公债                           0.285%     -4.5   0.330%
 10年期公债                           0.795%     -8.0   0.875%
 20年期公债                           1.645%     -5.0   1.695%
 30年期公债                           1.780%     -3.5   1.815%
 10年期公债期货   <0#JGB:>            143.10    +0.77   142.33
                                                              
 注1: 公债期货涨跌为点数.                              
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交                            
 .                                                     
 (完)
 
        美国公债发行日程表   全球主要国家发债预告 [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场 
    美国现货公债          英国公债市场 
    伦敦美债             东京美债 
    日本公债市场           中国债市 
    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价     欧元区指标公债报价 <0#EUBM
K=>
    

 (编译 李爽/白云; 审校 张涛)
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