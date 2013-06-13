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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:33 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆大跌，因日股重挫

澳新货币兑日圆受创，新西兰元兑日圆 挫跌2%至75.07日圆，澳元兑日圆 则跌1.5%至89.66日圆。

澳洲5月就业人口小幅增加，优于市场预期，此外失业率意外降至5.5%。这一结果降低了澳洲央行在下个月降息的可能性。

但澳元从4月中高位下跌11%后，人气依旧低迷。首道阻力位在0.9500，之后是0.9575。初步支撑位在隔夜低位0.9425，之后是0.9325。

新西兰央行重弹3月的政策老调，其利率在年底前料将维持不变，使得新西兰元盘初受挫。

新西兰元兑美元 从盘初的0.7973跌至0.7917，隔夜曾触及0.8024的高位。支撑位在0.7920，之后是0.7900，阻力位在0.8020。(完)

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(编译 戴素萍 审校 张涛)
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