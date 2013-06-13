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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:20 BJT

中国新债：财政部周一起发行至多500亿元凭证式国债，期限三年和五年

路透上海6月13日 - 中国财政部公告称，于周一(10日)起，发行总额至多500亿元人民币的凭证式国债，期限包括三年和五年。发行期为6月10日-19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第二期凭证式国债，其中三年期300亿元，票面年利率5%；五年期200亿元，票面年利率5.41%。

财政部称，投资者提前兑取国债将按分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，三年期和五年期持有时间不满半年不计付利息，满半年不满一年按0.35%计息；满一年不满两年按2.70%计息；满两年不满三年按3.69%计息。五年期品种持有时间满三年不满四年按4.77%计息，满四年不满五年按5.13%计息。

此前财政部发布的通知表示，凭证式国债发行公告日至发行结束日，如遇中国人民银行调整金融机构人民币存款基准利率，利率调整日(含)以后发行的当期凭证式国债利率，按同期限整存整取定期存款基准利率调整的百分点作同向调整，提前兑取分档利率的调整情况另行通知。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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