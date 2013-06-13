中国新债: 国开行下周二将第四次增发18-22期固息债，总额至多300亿

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
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路透上海6月13日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(18日)第四次增发今年18-22期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，期限分别为一、三、五、七和10年，发行总量至多300亿元人民币。
其中，一、三、五、七、10年期发行上限分别为40亿、50亿、60亿、80亿和70亿。
刊登在中国债券信息网的公告显示，一年和10年期品种采用单一价格(荷兰式)招标方式，三年、五年和七年期采用多重价格(美国式)招标方式。
本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日、5月14日和5月28日进行了三次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
票面利率 3.15% 3.6790% 3.89% 4.0662% 4.15%
首次增发加权中标收益率 3.5014% 3.8115% 3.9864% 4.1237% 4.2095%
二次增发加权中标收益率 3.1542% 3.6789% 3.8642% 3.9823% 4.0889%
三次增发加权中标收益率 3.1565% 3.6812% 3.8431% 3.9710% 4.0739%
上述增发债的具体条款如下：
第18-22期债第四次增发
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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、50亿元、60亿元
80亿元和70亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 6月18日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多种价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 7月10日/4月11日
分销期 6月19日-7月10日
上市日 一年：7月12日；
三年、五年、七年和10年：7月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。
2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 曹巍浩/黄凯)
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