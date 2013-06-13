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债券 | 2013年 6月 13日 星期四 14:09 BJT

美国金融：美国主要货币市场基金5月增持欧元区银行、市政和企业债券

路透纽约6月13日 - 摩根大通证券周三发布的报告显示，美国主要货币市场基金5月增持欧元区银行债券，是转向寻求更高收益投资的部分举措。

摩根大通称，报告显示这些基金上个月增持120亿美元的欧元区银行债券，总规模达到2,170亿美元，主要是包括存款单和定期存款在内的法国银行债。

年初至今，这些基金的欧元区银行业债券持有规模提高了150亿美元。

根据摩根大通，除了银行业债券，基金也在5月买入更多的欧元区市政与企业债券，同时减持了美国公债、机构债、美国银行债券与资产支持商业票据。

主要货币市场基金持有的美国债务于5月减少30亿美元至1,730亿美元。在2013年的前五个月里，主要货币市场基金美国债务持有规模减少了210亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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