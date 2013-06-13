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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:33 BJT

中国新债: 农发行下周二招标发至多260亿元固息债，含三年和五年期

路透北京6月13日 - 中国农业发展银行公告称，将于下周二(18日)招标发行总额不超过260亿元人民币固息金融债，包括三年和五年期两个品种，发行上限均为不超过130亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为农发行今年第11期和第12期金融债。具体条款如下：

第11期 第12期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多130亿元 至多130亿元 期限/计息方式 三年固息 五年固息 招标时间 6月18日14:00-15:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 6月24日 发行期 6月19日-6月24日 上市日 6月28日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here)

(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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