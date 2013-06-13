《全球市场》亚股及美元大跌，美联储或缩减刺激措施的前景引发抛压

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
全球股市、大宗商品、债券和汇市近几周一直处于动荡之中，因投资人担心美联储可能在未来几个月缩减大规模刺激计划。
“下周美联储政策会议前，市场波动性预计将保持在高位，届时缩减刺激措施的问题将变得更加明朗。”法国农业信贷银行外汇部主管Yuji Saito说。“如果股市波动平息，那么汇市走势将重新由基本面主导。”
美联储下次政策会议将在6月18-19日，也就是下周举行。
“股市对汇率水平极度敏感。如果美元再度接近95日圆，那么将有可能出现大幅下跌。” 立花证券策略师Kenichi Hirano称。
韩国央行周四维持利率不变，可能正好符合分析师的普遍看法。分析师认为，央行5月的降息是今年内的最后一次，因为韩国经济正在好转。
美国原油期货 下跌0.3%，报每桶95.56美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。