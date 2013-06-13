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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:58 BJT

《全球市场》亚股及美元大跌，美联储或缩减刺激措施的前景引发抛压

全球股市、大宗商品、债券和汇市近几周一直处于动荡之中，因投资人担心美联储可能在未来几个月缩减大规模刺激计划。

“下周美联储政策会议前，市场波动性预计将保持在高位，届时缩减刺激措施的问题将变得更加明朗。”法国农业信贷银行外汇部主管Yuji Saito说。“如果股市波动平息，那么汇市走势将重新由基本面主导。”

美联储下次政策会议将在6月18-19日，也就是下周举行。

“股市对汇率水平极度敏感。如果美元再度接近95日圆，那么将有可能出现大幅下跌。” 立花证券策略师Kenichi Hirano称。

韩国央行周四维持利率不变，可能正好符合分析师的普遍看法。分析师认为，央行5月的降息是今年内的最后一次，因为韩国经济正在好转。

美国原油期货 下跌0.3%，报每桶95.56美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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