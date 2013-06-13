《中国金融分析》流动性报警央行公开市场暂收手观望，净投放未解资金困境

* 自节前流动性开始报警，央行暂停操作转为观望

* 本周净投放920亿元，资金紧张态势仍无明显缓解

* 短期内公开市场继续暂停正回购等操作可能性大

* 市场对央行未来是否会施援手有分歧

作者 李宏薇

路透上海6月13日 - 自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，节后央行罕见暂停公开市场操作收手观望，本周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

业内人士认为，央行即使仍有收紧流动性之心，但惮于月末资金面可能会持续吃紧，继续加码可能性甚小。至于未来是否会动用逆回购等工具对市场施以援手，机构看法略有分歧。

本周稍早，公开市场一级交易商被允许上报28天正回购、三个月央票和14天逆回购需求。不过今日公开市场投标系统未见任何操作。据此计算，本周公开市场将净投放920亿元。

“(央行)要收紧没错，但不能伤害到银行体系的正常运作。所以现在央行维稳就好，再观察一下，看是否真的有问题。”香港一外资银行交易员对本周公开市场暂停操作如此评论。

上周五银行间市场质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点，今日早盘亦未因公开市场净投放而有明显缓解，主要回购利率在开盘逾一个小时后方有成交，隔夜和七天最新加权利率分别在6.8%和6.3%附近高位。

除了银行间市场流动性的考虑，近日外围市场的变化和不确定性或也是导致央行收手观望的一个原因。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，今日公开市场暂停操作，“我觉得这可能是一个信号，端午期间的外围市场波动出乎央行的意料，...央行从流动性回笼转为观望了。”

本周一至周三为中国端午节假期，主要金融市场均休市。

端午节期间，亚洲金融市场剧烈动荡。泰国、印度尼西亚和菲律宾股票市场均暴跌，11日(周二)，泰国股市暴跌4.97%，创2011年10月以来最大跌幅，菲律宾股市暴跌4.64%，创2011年9月以来最大跌幅。印尼股市暴跌3.9%。次日凌晨，对卢布贬值倍感不安的印尼央行，则意外宣布将隔夜存款利率上调25个基点。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/kaz78t)

**央行是否会施援手存分歧**

连日来的资金紧张，让不少机构呼唤“央妈”放水救急。不过也有业内人士认为，若流动性紧张局面仍在可控范围内，总量不缺的资金面，可能需要经历一个自我调节和平衡的痛苦过程。

广发银行高级交易员颜岩认为，本周央行公开市场暂停央票和正回购抽水，应仅是不再雪上加霜而非转向，所以市场不应太依赖央行启用逆回购救急。

“未来应该会主要依靠公开市场自然到期投放资金，市场必须要经历一个自我调节和适应的过程。”颜岩指出。

对此，李刘阳表示，央行未来是否会再启用逆回购等支撑资金面，还要结合资本外流程度等多重因素而定，“如果外占(新增外汇占款)大幅缩减，央行有可能逆回购适量平滑流动性。现在还看不到央行有放松的必要，外汇市场上的结售汇flow还算均衡。”

国家外汇管理局5月发布加强外汇资金流入管理通知后，市场对外汇占款增长可能会下降的预期已有所增强。

但上述香港外资行交易员认为，如果资金面高度紧张态势得不到改善，央行公开市场应不仅止步于暂停，而应考虑多动用短期流动性调节工具(SLO)等灵活调节，以防止资金面过于紧张，从而影响金融市场稳定。

此外，从防止热钱快速流出角度，北京一大型券商分析师认为，央行亦不会主动放松对流动性的管理，“因为热钱本来是套利差的。利差缩小，加上放松(流动性)政策等于贬值，热钱就会撤。”

**公开市场操作短期或继续暂停**

对于操作连续性较强的公开市场来说，本周操作暂停实属罕见。不过考虑到半年末资金紧张局面可能持续，市场对下周继续空窗的预期相对较强。

上海一券商分析师认为，考虑到操作的连续性，央行同时暂停央票和正回购或经过深思熟虑，短期内有望会维持这种态势。

“观望期间，(可能)先暂停公开市场操作。”李刘阳也指出。

不过北京一大型银行交易员有不同的看法。“我觉得下周可能操作。15号估计还是会退准，...6月的(外汇)占款还是不会太差，央妈应该小量发点。”

该交易员并称，随着大行节前融出资金的陆续到期，其备付的增加，也给央行重启公开市场操作提供了条件。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象。但央行公开市场仍坚定地发行央票和进行正回购操作，这无疑增加了市场对央行紧控流动性的预期。

上周公开市场净投放1,600亿元，创下四个月来单周新高。面对流动性困境，央行当周坚守央票发行和正回购操作，市场人士认为，央行的货币政策目标可能已经发生微妙变化，从此前保证资金面稳中偏松，转向适度回收流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) -- 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票 （周二） --

（周四） -- 央票到期 -- 正回购到期 920 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

净投放 920 (完)

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