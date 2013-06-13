《全球主要银行同业拆借利率一览》--6月13日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透上海6月13日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和欧元相应主要 期限的资金拆借利率波动围。 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.13290 0.19250 0.27415 0.41376 0.68470 (LIBOR) 最低 0.13140 0.19250 0.27225 0.41126 0.68320 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15000 0.20000 0.27750 0.42000 0.69000 (SIBOR) 最低 0.15000 0.20000 0.27750 0.41500 0.68500 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.07571 0.20786 0.37804 0.54214 0.85714 (HIBOR) 最低 0.07571 0.20714 0.37714 0.54214 0.85714 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.02857 0.06286 0.12929 0.22857 0.43857 (LIBOR) 最低 0.02786 0.06000 0.12286 0.22000 0.42357 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.12000 0.20800 0.31900 0.50400 (EURIBOR) 最低 -- 0.11500 0.20400 0.31200 0.49500 ------------------------------------------------------------------------------ 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报6.6910%。 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率，每天在伦敦时间11:30时左右发布 平均利率。 LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的 拆借利率。 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后，所得出的新加坡银行同业拆借利率，币种涵 盖美元和坡元。 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率，币种仅包括港元。 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率，由欧元区的57家主要商业银行提供报价，欧洲银行 联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。