《交易视点》资金面与基本面的背离不可持续 --中信证券

路透北京6月14日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，考虑到流动性收紧环境下，宏观经济表现将继续偏弱，中长期利率产品收益率的逐步上行，其交易及配置价值正在逐步增加。

对交易性机构而言，当10年国债及5年非国开金融债收益率分别上行至3.5%和3.95%附近时，可积极关注中长期利率产品的波段交易机会；根据资金面情况逐步关注短融的波段交易机会;控制中票仓位，并把握中票收益率上行后的交易和配置机会。

**经济增速在低位徘徊**

5月份工业增加值同比增速为9.2%，与预测值一致，环比增速也小幅回落，因此生产面数据显示5月份的经济增长仍然疲弱。

从需求面看，消费较为平稳，投资增速小幅回落，出口增长乏力，三驾马车都没有明显的拉动力。

5月份数据表明，二季度GDP同比继续走低的概率进一步上升。考虑第二和第三产业GDP同比可能同时下滑，因此预计二季度GDP同比将下行至7.5%左右。

此外，由于去年三、四季度GDP环比并不低，因此今年GDP同比有持续下滑的风险。

**通胀超预期回落*

5月份CPI同比回落至2.1%，低于我们2.4%左右的预测值，蔬菜价格下跌是造成CPI同比走低的主要因素。

环比来看，季调后5月份CPI环比折年率均值在1.5%左右。今年前5个月CPI环比折年率的均值在2.4%左右，总体处于比较温和的水平。

在没有明显的政策刺激前，我们认为今年的通胀水平都会在低位徘徊，CPI同比将在较长时期内都处于3%以下.

**市场研判和投资策略**

如我们月报中指出的，资金面是短期内影响市场走势的首要因素，短期内资金面偏紧暂时推高了收益率。

然而，从中期来看，银行间货币资金面将抑制社会融资总规模的扩张，进而打击本就脆弱的经济增长。

因此，资金面长期紧张将降低中长期利率产品的投资风险，收益率曲线也将呈现更加平坦的形态。在阶段性偏紧后，资金面最终将向基本面回归。

从现券策略来看，考虑到流动性收紧环境下，宏观经济表现将继续偏弱，我们认为随着中长期利率产品收益率的逐步上行，其交易及配置价值正在逐步增加。

对交易性机构而言，当10年国债及5年非国开金融债收益率分别上行至3.5%和3.95%附近时，可积极关注中长期利率产品的波段交易机会。

对于信用债而言，考虑到资金面维持长期极端紧张的概率相对有限，建议机构可根据资金面情况逐步关注短融的波段交易机会。