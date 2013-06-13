普京称阿萨德本可避免内战

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月11日 - 俄罗斯总统普京周二称，叙利亚总统阿萨德本来可通过快速回应政治变革呼声而避免内战。
普京在接受俄罗斯官方英语新闻频道《今日俄罗斯》采访时重申俄罗斯没有充当阿萨德的支持者，并谴责西方国家造成中东地区的剧烈动荡。
普京的这番言论表明俄罗斯对叙利亚的立场并未改变。俄罗斯称没有在极力支持阿萨德，但阿萨德下台不应成为协商解决叙利亚冲突的前提条件。
“该国（叙利亚）大变革的时机已经成熟，其领导人本应及时感觉到并开始进行变革。那么目前发生的事情就不会发生了，”普京说。
在谈到伊拉克、利比亚、叙利亚及其他国家发生的暴力活动时，普京称：“为什么会发生这些事情呢？那是因为某些外部人士认为，如果可在整个地区塑造某些人喜欢且被某些人称为民主的相同形态，那么就会出现和平和秩序。但事实并非如此。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。