《亚洲金融分析》区域央行或将选择干预汇率应对资金外流情势

国际金融协会(IIF)估计，在美联储扩张政策下，新兴市场在2010年到2012年间有4,500亿美元额外资金流入。亚洲新兴市场在2011年民间资本净流入5,680亿美元，2012年流入5,480亿美元。

此外，欧洲央行和日本央行正处于大规模货币宽松的阶段，可能抵销美联储收回政策的影响。

然而，汇率波动情况正在加剧。印尼一个月隐含波动率在过去48个小时内升7%至17%。

再者，企业和零售业都在大啖央行慷慨释出的资金，亚洲多数地区信贷呈两位数幅度增长。根据顾问公司麦肯锡旗下的McKinsey Global Institute数据，该地区债务对国内生产总值(GDP)比率在2012年中升至155%，高于2008年的133%，也高于1997年亚洲金融危机期间的水准。

因此，尽管韩国和印尼央行大手笔供应美元来因应他们认为的短暂汇率震荡，但在美联储确实紧缩政策且美元稳步涨升时，这些央行的政策选项将会非常有限。

“超高杠杆水准成为一道限制，升息必定会对经济造成巨大的损害，”香港汇丰经济分析师Frederic Neumann称。“和前一次循环比起来，我认为他们这次升息的意愿会低许多。”

这将会使得亚洲在面临全面资金外逃时政策选项受限。在高债务水准下，亚洲将难以升息。在投资人大规模撤离之际，汇市干预也徒劳无功，尽管亚洲拥有数以万亿美元计的外汇储备。

这可能让1997/98亚洲金融期间所使用办法--资本管制成为唯一的选项，因亚洲没有好好把握机会，在宽松货币期间对经济进行结构性改善以永久留住外资。

“央行能做的也只有这么多了，”Neumann称。(完) (译文审校 张明钧)