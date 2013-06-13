美国个股：苹果考虑推出更大屏幕和拥有多种颜色的平价iPhone

库克指出，手机屏幕尺寸放大的代价，是电池续航力、解析度和亮度等方面会有所牺牲。

两位消息人士表示，争取下月开始试产标准款和平价款iPhone手机，量产要到8月开始，以赶上9月上市目标。

“原本计划6月开始试产，但由于苹果拥有较高的理想化标准，所以新款的多种颜色需要花费的时间超过预期，”一位亚洲消息人士表示，并补充称10-12月当季预计出货2,000万部塑胶外壳iPhone。

日本夏普 和Japan Display以及韩国的LG显示器 将为铝制外壳iPhone 5S和塑胶外壳iPhone供应面板，鸿海 将组装iPhone 5S，和硕 将组装平价款iPhone。(完) (编译 王翔琼/侯向明/李爽 审校 沈以文/艾茂林/蔡美珍)