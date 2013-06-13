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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 12:55 BJT

中国新债：中国铁建将于下周三发行100亿元中期票据，期限七年

路透北京6月13日 - 中国工程承包商--中国铁建股份有限公司 最新公告称，将于下周三(19日)簿记建档发行100亿元人民币中期票据，期限七年。

本期债为中国铁建今年第一期中票，具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================== 中国铁建 100 100 7 6/19簿记建档 农业银行 AAA 6/20 6/21

建设银行 ==============================================================================================(完) 参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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