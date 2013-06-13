《综述》A股假期归来遭遇多重“空袭”，资金面动向牵动投资者神经

* 沪综指重挫逾3%至半年新低，亚洲股市续跌

* 央行公开市场未出手，资金面依然紧绷

* 股市短期走弱，未来走势要看资金面形势

作者 林琦

路透上海6月13日 - 在中国经济数据弱于预期、新股发行重启临近以及海外股市大跌等多重利空因素打压下，中国A股市场在端午小长假后首日即大幅下挫逾3%。不少投资人更为担忧，一旦美国未来真的削减量化宽松(QE3)规模，中国央行将如何面对，国内市场资金面是否会更加紧张。

近期一直坚持收紧流动性的中国央行，在今日例行公开市场操作中没有动作，也加剧了未来资金面“向左向右”的猜测，令国内货币市场利率依然处于高位。

“我们本来预期股市表现会不好，但是没想到会跌这么猛，未来趋势仍向下。”华泰证券分析师周林感叹道。

因端午节假期，中国金融市场周一至周三休市。在这短短几天内，海内外消息面并不平静，例如上周末公布的中国经济数据仍显疲弱、证监会发布新股发行制度改革的征求意见稿、美联储年内可能缩减购债规模等。

中国股市沪综指 周四低开近1%后加速下挫，盘中最大跌幅一度达3.83%，创六个月盘中新低至2,126.216点；而亚洲股市则延续本周以来的颓势，香港恒生指数 午后跌幅约2.9%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数重挫1.9%，创2013年新低。日本股市日经指数 则收低6.4%，创4月3日以来最低收位。

**内外因素困扰**

中断了大半年的A股新股发行或会重启，成为不少股市投资者今天第一个做空理由。信达证券研发中心副总经理刘景德指出，大家一直担心新股发行对市场的压力，新股发行何时重启，对大盘实在是太敏感。

“尤其是当前资金面相当紧张的时候，增加新股发行对市场的压力会更明显。”他说。

中国证监会网站上周五晚间刊登“关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）”，其中重点改革举措包括申报即预披露、引入主承销商自主配售机制等。有市场人士认为，目前拟上市公司财务核查已接近尾声，若该意见能正式定稿并发布后，A股首次公开发行(IPO)最快7月会重启。

大同证券高级投资顾问刘云峰则认为，新股恢复发行的利空影响有限。他预期，在恢复发行初期新股上市数量不多，另外新股经过连续自查，财务数据相对会比较干净，股票发行会给市场带来更多一些投资机会。所以新股发行是偏短期的影响，长期影响不大。

英大证券研究所所长李大霄指出，近期海外市场美债泡沫爆破，亚太股市暴跌等，这些都是A股市场今日大跌的外因。内因是IPO新政，国内经济复苏缓慢。IPO新政不会冲击到整个市场蓝筹股的估值中枢，受冲击的应是被高估的股票，例如小市值股票和题材股。不过，消化IPO新政需要一个过程。

在中国端午节假期间，亚洲金融市场已出现剧烈动荡。泰国、印度尼西亚和菲律宾股票市场均暴跌，周二（11日），泰国股市暴跌4.97%，创2011年10月以来最大跌幅，菲律宾股市暴跌4.64%，创2011年9月以来最大跌幅。印尼股市亦重挫3.9%。

近期市场对于年内美国可能缩减QE3规模的预期有所升温，路透最近一项调查显示，多数分析师预期美联储（FED)将在年底前缩减购债规模，并且有不少人预计最早在9月就可能实施。

业内人士指出，若是QE3规模真的缩减，将会成为全球发达国家收紧流动性的发令枪，不少国际机构将会收缩投资，撤离新兴市场及其他风险资产。

**资金面动向是关键**

尽管海外股市表现对A股而言，只是间接传导因素，但大家更关注背后的政策逻辑推导：发达国家未来若收紧流动性，热钱流出中国，中国央行将如何自处？毕竟流动性才是影响国内金融市场的关键。

银河证券资深分析师任承德指出，“境外回收流动性，中国的对策十分关键。若释放流动性，大盘将会上涨；若是持续紧缩，股市将会下去。”

近期中国央行通过公开市场操作发行央票及进行正回购操作，不断强化流动性收紧预期，即使上周相当多金融机构资金链十分紧张的情况下，央行亦不为所动。

上周五质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点，之后两个交易日虽然有所缓解，但流动性紧张情况仍无实质性改观。尽管央行今日暂停公开市场操作，但人民币利率互换（IRS）各期限仍有不同幅度的上行。

刘云峰指出，6月初以来市场流动性突然紧张，对市场影响较大。短期来看，大盘连续急跌后有反弹要求，但高度难以判断，这取决于政策和经济面变化，包括流动性匮乏能否短期解决。

他认为，预计大盘短暂反弹后将会进一步寻底，从目标测算来说，不会跌到2,000点以下，2,050上下会展开筑底过程。(完)