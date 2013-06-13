中国汇市：人民币早盘走跌与中间价反向，受经济数据暗淡拖累

* 人民币中间价创新高，即期早盘反而走跌

* 隔夜美指大跌，但中间价上调幅度甚微

* 人民币短期升值余地不大，因经济基本面暗淡

* 大行尚未现集中的补头寸行为

路透北京6月13日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走跌，与再创新高的中间价呈现反向走势。交易员认为，端午假期集中出炉的一系列经济数据表明了中国经济形势的暗淡，经济基本面不支持人民币再过度升值，短期人民币继续升值的余地不大。

交易员认为，人民币升值面临一股很明显的阻力，从大家对基本面的理解看，认为人民币可能不再升值了。客盘观望情绪浓重。

上海一外资行交易员称：“隔夜美指跌幅较大，但是人民币中间价并未高开多少，我们觉得spot再上行的空间已经不大了，市场也是这样理解的吧。今年人民币已经升值得过多了，基本面也不支持人民币再升值下去了。”

上述交易员表示，因人民币中间价走升幅度不匹配隔夜美元的大幅下跌，今天海外CNH美元反弹力度非常大，受此影响，料今日onshore人民币价格也上不去。

北京时间12:33，人民币兑美元即期报6.1403元，上日收报6.1335元。今日人民币兑美元中间价 为6.1612元，上日中间价为6.1620元。

中国海关稍早公布，5月出口同比仅增长1％；进口同比下降0.3％，均远低于路透调查预估中值7.3％和6％,这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观。[ID：nL3T0EK08E]

申银万国证券研究所首席宏观分析师李慧勇称，中国出口数据的疲软有可能引发投资者对中国宏观经济的担心，有可能引发资金流出中国，进而加重市场对人民币贬值的预期。

交易员认为，早盘看，因外管局20号文出现的美元买盘不是很多，没有感觉到特别大的购汇力量，最近应该结汇应该比较少，结汇、购汇力量基本均衡。市场今天还是很平稳的，波动不大，但交投较活跃。

上海一国有大行交易员亦称：“美元补头寸对市场影响的，感觉反应了两成左右，大行还未集中出现美元买盘。现在美元成交价处于近期高位，还有十几个工作日给你准备，买的太早有被套牢的风险。另外，大行可能觉得自己的flow偏多，不太担心，似乎还要再等等；FLOW少的小的银行，补头寸的压力会大一些，可能会相对多地在补头寸。

东京汇市，美元指数周四在亚洲市场早盘徘徊在近四个月低位处，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否缩减刺激计划仍不确定，促使投资者减持美元多仓。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2850/80，上日尾盘为6.2650。

北京时间12:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1463/82元，上一交易日尾盘报6.1408元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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