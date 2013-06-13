中国钢铁：铁矿石进口资质管理将被取消，预计下半年全部放开--消息

路透上海6月13日 - 一位了解情况的消息人士称，中国计划逐步取消铁矿石进口资质管理，预计下半年全部放开。这意味着届时只要拥有进出口经营权的企业都可以进口铁矿石，不再需要额外的进口资质。

铁矿石进口资质管理在中国已有近十年历史，目前该资质是由中国五矿商会和中国钢铁协会共同管理发放。不过消息人士指出，从下半年开始，这两个机构将不再管理资质一事；但是钢铁协会对其会员还是会有一些要求，并继续同会员保持信息交流。

尽管国家相关部门要求铁矿石进口资质管理是为了规范矿石进口秩序，保护钢厂等最终用户的权益，但是这也给一些企业凭借其进口资质为他人代理矿石进口牟利打开方便之门。

中国已连续多年成为全球最大的钢铁生产国和消费国，但铁矿石大量依赖进口。去年中国进口铁矿石及其精矿7.44亿吨，同比增长8.4%。(完)