《热点透视》金融市场饱受各国央行风吹草动的折磨

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撰稿 Edward Hadas 编译 张明钧

路透伦敦6月12日 - 当一个指标变成目标时，这就不再是一个好指标。这个前英国央行货币政策委员会(MPC)委员古哈德(Charles Goodhart)所提出的定律，几乎完全适切地诠释当前金融市场状况。债券、股票、汇市以及大宗商品都变得让投资人难以捉摸。

古哈德在1975年提出此一定律。他当时担心的是央行的正统职责，也就是认为货币政策就只应该以控制货币供给为目标。M2货币供给和通胀率一直以来都呈现高度相关，然而一旦货币主管机关开始管控M2时，则相关性就会被打破。通胀的动能就不再透过这个货币供给指标呈现。

当前世代的央行官员则是相信资产价格与经济活动间向来有很强的关联性。他们认为偏高的资产价格带动国内生产总值(GDP)成长，因这会激励信心饱满的消费者进行消费、鼓舞有信心的企业进行贷款。带动资产价格上涨的低成本资金也会压低汇率，从而有利于出口。

危机过后的宽松货币政策的确推动资产价格扬升、压低许多货币的汇率，但是经济成长仍旧非常疲弱。看来在各金融市场被货币当局强力灌药、同时热情转淡的情况下，市场就不再和经济呈现同方向波动。

如今，各国央行不再从金融市场了解经济状况，反倒是投资人研究经济状况以推测各国央行的下一个步骤。而投资人彼此交相猜忌，试图揣度同辈间的反应以修改对政策的预期。在此同时，央行人士观察投资人动向，试图让投资人保持信心。

这样的彼此关注下，各个市场的表现就有如一群自恋的青少年一样，不但对鸡毛蒜皮的情势发展作出激烈反应，同时反应的方式难以预测也不易分析。当美国联邦储备理事会(FED，美联储)或日本央行透露稍偏宽松的说法，或者是失业率略高于/低于预期，各金融市场马上天摇地动。