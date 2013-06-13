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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 13:30 BJT

日本个股：本田汽车加拿大公司因刹车助力系统瑕疵在加拿大召回两款车型

路透6月13日 - 本田汽车 称，将在日本召回38万辆车，包含N BOX迷你车，因传动轴有瑕疵。

另外，本田汽车加拿大公司声明称：

* 因煞车助力系统瑕疵召回2006-2007年款本田S2000和2006年款ACURA RSX

* 将在加拿大召回130辆2006-2007年款本田S2000，和649辆2006年款ACURA RSX

* 将召回检测，必要时将更换刹车助力系统

* 尚无因瑕疵造成车祸或伤亡的相关报导。(完)
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