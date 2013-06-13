日本个股：本田汽车加拿大公司因刹车助力系统瑕疵在加拿大召回两款车型

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透6月13日 - 本田汽车 称，将在日本召回38万辆车，包含N BOX迷你车，因传动轴有瑕疵。
另外，本田汽车加拿大公司声明称：
* 因煞车助力系统瑕疵召回2006-2007年款本田S2000和2006年款ACURA RSX
* 将在加拿大召回130辆2006-2007年款本田S2000，和649辆2006年款ACURA RSX
* 将召回检测，必要时将更换刹车助力系统
* 尚无因瑕疵造成车祸或伤亡的相关报导。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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