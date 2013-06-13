离岸人民币: 人民币期货合约5月间交易额创新高至18.46亿美元

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港6月13日 - 5月人民币兑美元即期汇率屡创新高，带动人民币期货交易活跃。 香港联交所周四公布，人民币期货合约在5月间交易额创新高至18.46亿美元（人民币113亿元），交易量及未平仓合约亦均于5月31日创下新纪录。
港交所数据显示，5月31日，人民币期货合约交易量及未平仓合约分别为2,455张合约（即人民币15亿元合约价值）及 6,685张合约（即人民币41亿元合约价值）。5月平均每日成交未平仓合约逾800张，交易量已较去年9月甫推出时的日平均217张增逾三倍。
5月人民币期货成交量按合约月份分布来看，2014年3月到期的三个季度合约占比最高，达26%。
人民币兑美元即期汇率 在过去三个月内迭创新高，今年迄今累计升值1.58%，5月则升值0.74%。
香港联交所去年9月推出人民币期货商品，旨在满足人民币国际化后市场对于相关商品及避险需求。
人民币期货是在港交所挂牌交易的第四种以人民币交易的产品。近日，贝莱德（BlackRock）资产管理北亚有限公司发行iShares安硕人民币债券指数交易所买卖基金（ETF）亦可在联交所挂牌买卖。此前，人民币债券、人民币交易所买卖基金、人民币房地产投资信托基金先后挂牌港交所。(完) (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。