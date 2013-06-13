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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 13:29 BJT

离岸人民币: 人民币期货合约5月间交易额创新高至18.46亿美元

路透香港6月13日 - 5月人民币兑美元即期汇率屡创新高，带动人民币期货交易活跃。 香港联交所周四公布，人民币期货合约在5月间交易额创新高至18.46亿美元（人民币113亿元），交易量及未平仓合约亦均于5月31日创下新纪录。

港交所数据显示，5月31日，人民币期货合约交易量及未平仓合约分别为2,455张合约（即人民币15亿元合约价值）及 6,685张合约（即人民币41亿元合约价值）。5月平均每日成交未平仓合约逾800张，交易量已较去年9月甫推出时的日平均217张增逾三倍。

5月人民币期货成交量按合约月份分布来看，2014年3月到期的三个季度合约占比最高，达26%。

人民币兑美元即期汇率 在过去三个月内迭创新高，今年迄今累计升值1.58%，5月则升值0.74%。

香港联交所去年9月推出人民币期货商品，旨在满足人民币国际化后市场对于相关商品及避险需求。

人民币期货是在港交所挂牌交易的第四种以人民币交易的产品。近日，贝莱德（BlackRock）资产管理北亚有限公司发行iShares安硕人民币债券指数交易所买卖基金（ETF）亦可在联交所挂牌买卖。此前，人民币债券、人民币交易所买卖基金、人民币房地产投资信托基金先后挂牌港交所。(完) (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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