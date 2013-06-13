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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 13:33 BJT

香港个股：蒙牛乳业从下午13时短暂停牌

路透香港6月13日 - 中国乳制品生产企业--蒙牛乳业 周四下午13:00时起短暂停止买卖，与该公司有关的所有结构性产品亦同时暂停。暂未悉原因。

停牌前，蒙牛乳业早盘成交价为26.85港元，下跌2.7%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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