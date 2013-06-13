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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 13:42 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日圆走势再度主导市场

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* 美元/日圆跌1.79%至94.30，欧元/美元上涨0.16%至1.3355，澳元/日圆跌2.11%至89.10

* 日本股市再次重挫打压美元/日圆走低，触发94.90日圆下方的停止单

* 澳洲就业数据好于预期，但澳元/美元受到避险情绪的压制

* 中国结束假期市场恢复交易，沪综指下滑3%

(完)

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