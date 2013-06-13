《国际主要央行公开市场操作一览》--6月13日

路透上海6月13日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

-----------------------------------------------------------------

6/12 买入公债 9.16 08/15/2023 - 02/15/2031

6/11 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

6/10 买入通膨保值公债 13.80 07/15/2017 - 02/15/2043

6/6 买入公债 36.77 03/31/2019 - 05/31/2020

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年6月13日-2013年7月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约300亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 虽然近期缩小购债计划规模的言论在抬头，但多位联储官员希望先看到美国经济复苏的更多迹象。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，低通胀意味着美联储可以继续维持积极的资产购买行动，如果确定有必要这么做的话。他表示，在物价压力下降之际，不支持缩减债券购买规模。布拉德承认，自美联储开始每月购买850亿美元公债及抵押支持证券以来，美国失业率不断下降。但他更强调低通胀。

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，投资者最近对美联储降低资产购买的可能性也许反应过度了。 他还表示，5月就业报告显示减支措施对经济的损害没有一些人士担心的那么严重，就业温和成长。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

--------------------------------------------------------------

6/11 七天期反向交易 1,083.321 0.50%（固定利率）

28天期反向交易 35.9051 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -1,950.00 0.07%

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)维持主要利率不变，并称讨论了一系列其它政策选项。如果欧元区经济不能在今年稍晚的时候摆脱衰退，欧洲央行就可以使用这些政策工具。欧洲央行总裁德拉吉表示，在目前的经济形势下，尚无必要采取其它行动，比如把存款利率降至负值，或者把指标利率从纪录低点0.5%继续下调。但德拉吉表示，上述以及其它非常规选项“留待备用”。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 70,400

上周三 69,280

-------------------------------------------

当期变化 +1,120

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，且未推出新举措来缓解债市波动，或许是认为近期市场动荡还不会对经济复苏前景构成巨大威胁。日本央行九人组成的委员会决定不出台新的市场措施，可能是因为债市已经恢复了一些平静，而且经济显现出越来越多的改善迹象。日本央行在宣布政策决议的声明中称，“日本经济正在加速”，对于经济的评估更加乐观。上月的评估是经济开始加速。

--日本央行总裁黑田东彦称，必要时将考虑安定债市措施。他称将继续努力抑制日本公债市场波动，不乐见日本公债市场波动性加剧。决定现在不采取新措施来抑制波动，因为债市已经企稳；谈论退出宽松政策为时尚早。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周二公布，当日共发行711亿台币存单，若相较存单到期金额713亿，存单发行余额减2亿台币。