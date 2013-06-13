主要国家经济指标预测--6月14日****

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 60.3 出口(较上年同期) -- +3.2% 进口(较上年同期) -- -4.8% 0900 欧元区就业人口(较上季) 第一季 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 5月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1230 美国经常账收支(亿美元) 第一季 赤字1,097 赤字1,104 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.7% 美国PPI(较上年同期) +1.4% +0.6% 美国核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% 美国核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 加拿大制造业销售 4月 +0.3% -0.3% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.2% -0.5% 美国制造业产出(较前月) +0.1% -0.4% 美国产能利用率 77.9% 77.8% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 84.5 84.5 美国路透/密西根大学消费者现况指数 96.0 98.0 美国路透/密西根大学消费者预期指数 76.0 75.8 1430 美国ECRI一周领先指标 6月7日当周 -- 130.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 6月8日止当 卖超3,869 -- 周 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,136 -- 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加0.11 减少1 全职就业人数(万人) 减少0.53 -- 就业参与率 65.2% 65.2% 失业率 5.5% 5.6% -- 韩国央行公布利率决定 6月 2.50% 2.50% 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 5月 -0.4% -- (较上年同期) -0.1% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -0.3% -- (较上年同期) -0.2% -- 1230 美国进口物价(较前月) 5月 -0.6% 持平 出口物价(较前月) -0.5% 持平 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.6% +0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月8日当周 33.4 34.5 初请失业金人数四周均值(万人) 34.525 -- 续请失业金人数(万人) 6月1日当周 297.3 297.5 1230 加拿大产能利用率 第一季 81.1% 81.5% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.2% +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.3% +0.3% 2245 新西兰食品价格指数 5月 +0.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 李爽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。