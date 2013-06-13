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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--6月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 6月14日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段         预估值         前值
  0300    韩国贸易收支(亿美元)                        5月修正值           --           60.3 
             出口(较上年同期)                                             --          +3.2%
             进口(较上年同期)                                             --          -4.8%
  0900    欧元区就业人口(较上季)                       第一季             --          -0.3%
                      (较上年同期)                                        --          -0.8%
  0900    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)       5月终值           +0.1%        -0.1%
                      (较上年同期)                                       +1.4%        +1.4%
  1230    美国经常账收支(亿美元)                       第一季         赤字1,097    赤字1,104
                                                                                   
  1230    美国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月              +0.1%        -0.7%
          美国PPI(较上年同期)                                            +1.4%        +0.6%
          美国核心PPI(较前月)                                            +0.1%        +0.1%
          美国核心PPI(较上年同期)                                        +1.7%        +1.7%  
  1230    加拿大制造业销售                             4月               +0.3%        -0.3%
  1315    美国工业生产(较前月)                         5月               +0.2%        -0.5%
          美国制造业产出(较前月)                                         +0.1%        -0.4%
          美国产能利用率                                                 77.9%        77.8%
  1355    美国路透/密西根大学消费者信心指数           6月初值            84.5          84.5
          美国路透/密西根大学消费者现况指数                              96.0          98.0
          美国路透/密西根大学消费者预期指数                              76.0          75.8
  1430    美国ECRI一周领先指标                       6月7日当周           --          130.9
 
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

          
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           现值          预估值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                   6月8日止当        卖超3,869         --
                                                  周                               
             外资投资日本股票(亿日圆)                                  买超1,136         --
      
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           现值         预估值
  0130    澳洲就业人数(万人)                            5月           增加0.11         减少1
             全职就业人数(万人)                                       减少0.53          --
             就业参与率                                                  65.2%        65.2%
             失业率                                                       5.5%         5.6%
   --     韩国央行公布利率决定                          6月              2.50%        2.50%  
  0600    德国批发(趸售)物价指数(较前月)                5月              -0.4%         --
                             (较上年同期)                                -0.1%         --
  0715    瑞士生产者/进口物价(较前月)                   5月              -0.3%         -- 
                          (较上年同期)                                   -0.2%         -- 
  1230    美国进口物价(较前月)                          5月              -0.6%        持平 
             出口物价(较前月)                                            -0.5%        持平
  1230    美国零售销售(较前月)                          5月              +0.6%       +0.4%
             扣除汽车零售销售(较前月)                                    +0.3%       +0.3%
  1230    美国一周初请失业金人数(万人)               6月8日当周           33.4        34.5
             初请失业金人数四周均值(万人)                               34.525         -- 
             续请失业金人数(万人)                    6月1日当周          297.3       297.5
  1230    加拿大产能利用率                            第一季             81.1%       81.5%
  1230    加拿大新屋价格指数                           4月               +0.2%       +0.1% 
  1400    美国企业库存(较前月)                         4月               +0.3%       +0.3%
  2245    新西兰食品价格指数                           5月               +0.3%         -- 
 
    (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 李春喜/蔡美珍 审校 李爽)
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