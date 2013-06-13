日本股市：日经指数暴跌6.4%至4月3日以来最低收位

日经指数周四下跌843.94点，收报12,445.38点，为11月中旬以来首次跌破一目均衡云区。在11月中旬时首相安倍晋三承诺会采取积极财政和货币政策来重振日本经济。

交易商表示，日经指数 和东证股价指数 双双跌破100日移动均线触发了停单，导致股指期货遭遇更多卖盘。

东证股价指数下挫4.8%至1,044.17点，盘中交投相对清淡。成交量为过去90个交易日均值的82%。(完)