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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 14:23 BJT

印尼利率：央行意外将指标利率调升25个基点，以应对卢比下滑压力

印尼央行副总裁Perry Warjiyo周三也表示央行将供应市场数量庞大的美元，并承诺在二级市场买进公债。

印尼卢比兑美元 在央行做出宣布之后变动不大，报9,865/85。

0608GMT时，印尼股市 报4,617.98点。(完) (编译/审校 高琦/李婷仪/张若琪)
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