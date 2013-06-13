中国债市：资金紧张未改利率互换继续上行，流动性变化仍是近期风向标

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透上海6月13日 - 中国银行间市场资金紧张局面周四未有改善，人民币利率互换(IRS) 因此继续上行，其中短端涨幅居前并致曲线进一步增陡。交易员指出，流动性转紧是推动近期IRS上行的主因，未来仍需主要关注回购利率变化情况。
银行间市场周四质押式回购利率 大多攀升。端午假期后首个交易日流动性紧张格局未缓和，出钱机构心态普遍谨慎，且在高利率环境下多倾向于出借一个月以上的长期资金，这令短期资金供给更显紧俏。
上海一券商交易员称，受主要质押式回购加权利率上涨影响，今日IRS继续上行，且短端涨幅居前，“曲线更平了。”
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.0575/4.1675 3.5875/3.6575 3.5450/3.6275 3.5325/3.6263 3.5500/3.7440
上日 3.8925/4.0025 3.5188/3.5838 3.4813/3.5500 3.5000/3.5775 3.5170/3.7550
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变化 +0.1650/+0.1650 +0.0687/+0.0737 +0.0637/+0.0775 +0.0325/+0.0488 +0.0330/-0.0110
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,392.81亿元，较4月的2,385.99亿元微增。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。