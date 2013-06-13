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债券 | 2013年 6月 13日 星期四 15:35 BJT

路透基点：统一实业两家中国子公司敲定4.48亿元人民币俱乐部贷款

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，统一实业已经为中国大陆两家子公司敲定一笔4.48亿元人民币(7,300万美元)，分两部分的三年定期贷款。

这笔俱乐部贷款包括由北京子公司借入2.3亿元人民币的A部分，以及由昆山子公司借入2.18亿元人民币的B部分。

法国巴黎银行(BNP Paribas)和星展银行为牵头行，各承贷总额的50%。法国巴黎银行同时也是代理行。

两部分贷款利率均为中国人民银行(PBOC)基准利率的95%，并均可选择延期一年半。

5月底完成签约。

统一实业在1月为成都和惠州子公司取得一笔6,000万美元等值境内贷款，以发展。牵头行也是法国巴黎银行，利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的100%。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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