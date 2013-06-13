版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 15:05 BJT

《中国公司债发行日程表》--6月13日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )
    
    中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》，标志着中国公司债发行正式启动。试
点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。
    
    按办法，公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目，还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大
会核准的用途。
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
   
  发债主体    总额度  拟发规模 期限(年)      年利率         主承销商  主体评级    发行时间
              (亿元)    (亿元)                                                    (网下) 
===========================================================================================
 *广发证券    120        40       5     预设区间4.20%-4.80%  招商证券     AAA      6/17-6/19  
                  (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
                         50       5     预设区间4.40%-5.00%
                         30      10     预设区间4.70%-5.30%
===========================================================================================
 *豫园商城    不超10      5      5   预设区间4.9%-5.3%  摩根士丹利华鑫证券 AA+     6/17-6/19
                                              德邦证券     
===========================================================================================
  中信证券    至多200    75      5          4.65%            海通证券     AAA      6/7-6/14
     75      10         5.05% 
                 (两品种间可双向回拨)
===========================================================================================
  山东墨龙    至多10     5       3          5.20%            国泰君安     AA       6/7-6/14
    
===========================================================================================
  奥飞动漫    至多5.5    5.5     5         5.20%            广发证券     AA       6/7-6/14
     (附第3年末投资者选择权)
=========================================================================================== 
 注:*代表新增.(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐