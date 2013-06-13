《中国公司债发行日程表》--6月13日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》，标志着中国公司债发行正式启动。试 点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。 按办法，公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目，还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大 会核准的用途。 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== *广发证券 120 40 5 预设区间4.20%-4.80% 招商证券 AAA 6/17-6/19 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 50 5 预设区间4.40%-5.00% 30 10 预设区间4.70%-5.30% =========================================================================================== *豫园商城 不超10 5 5 预设区间4.9%-5.3% 摩根士丹利华鑫证券 AA+ 6/17-6/19 德邦证券 =========================================================================================== 中信证券 至多200 75 5 4.65% 海通证券 AAA 6/7-6/14 75 10 5.05% (两品种间可双向回拨) =========================================================================================== 山东墨龙 至多10 5 3 5.20% 国泰君安 AA 6/7-6/14 =========================================================================================== 奥飞动漫 至多5.5 5.5 5 5.20% 广发证券 AA 6/7-6/14 (附第3年末投资者选择权) =========================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。