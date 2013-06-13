中国农业：2012年度玉米临储收购量超3,000万吨--国家粮油信息中心

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京6月13日 - 中国国家粮油信息中心周四公布数据显示，2012年国家临时存储玉米收购量达到逾3,000万吨的高位。庞大的收购规模或限制国内玉米供应，从而支撑价格。
粮油信息中心统计显示，截至5月底临储玉米收购结束，收购总量达到3,083万吨左右，其中内蒙古约376万吨，辽宁约333万吨，吉林约1,031万吨，黑龙江约1,343万吨。
中国近几年来一直对玉米实行国家收储政策，2012年底宣布的国标三等玉米吉林收储价格为每吨2,120元。为应对禽流感疫情的影响，国家粮食局还将该年度临时存储玉米收购截止期从2013年4月底延长至5月底，以更多地吸纳农民手中余粮。
但大规模的收购也导致市场流通的玉米减少。粮油信息中心统计显示，即使排除去年增产因素，如果临储玉米不在年内进入市场，则今年玉米的供给量将较上年减少1,800万吨左右。
该机构并表示，随着临储收购结束，市场的看涨心态明显增强，尤其是对优质玉米的上涨空间较为乐观，部分地区贸易企业开始增加收购，出库的积极性也有所下降。
截至本地时间14：10，大商所玉米期货 报每吨2,422元，下跌0.12%。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。