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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 14:21 BJT

中国农业：2012年度玉米临储收购量超3,000万吨--国家粮油信息中心

路透北京6月13日 - 中国国家粮油信息中心周四公布数据显示，2012年国家临时存储玉米收购量达到逾3,000万吨的高位。庞大的收购规模或限制国内玉米供应，从而支撑价格。

粮油信息中心统计显示，截至5月底临储玉米收购结束，收购总量达到3,083万吨左右，其中内蒙古约376万吨，辽宁约333万吨，吉林约1,031万吨，黑龙江约1,343万吨。

中国近几年来一直对玉米实行国家收储政策，2012年底宣布的国标三等玉米吉林收储价格为每吨2,120元。为应对禽流感疫情的影响，国家粮食局还将该年度临时存储玉米收购截止期从2013年4月底延长至5月底，以更多地吸纳农民手中余粮。

但大规模的收购也导致市场流通的玉米减少。粮油信息中心统计显示，即使排除去年增产因素，如果临储玉米不在年内进入市场，则今年玉米的供给量将较上年减少1,800万吨左右。

该机构并表示，随着临储收购结束，市场的看涨心态明显增强，尤其是对优质玉米的上涨空间较为乐观，部分地区贸易企业开始增加收购，出库的积极性也有所下降。

截至本地时间14：10，大商所玉米期货 报每吨2,422元，下跌0.12%。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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