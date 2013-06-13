东京美债：公债价格暂受支撑，因美联储政策担忧令亚洲股市跳水

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
从拉丁美洲到亚洲的多数新兴国家股市大跌，也让投资者心悸。一些市场人士称，当前走势让人联想到过去新兴市场危机的爆发，例如1994年在墨西哥和1997-98年在亚洲出现的金融危机，当时的情况同样是美国货币政策收紧，造成热钱流出新兴市场。
不过，市场人士亦表示，尽管股市动荡会支持美国公债，但美联储缩减买债计划也会损及债券。过去几周，类似的担忧情绪已经推高10年期公债收益率。
“市场在过去几年已经习惯了'冒险''避险'的交易思路。但真正的忧虑是所有的资产都将会被出脱。”一家日资银行的交易商表示。
周四的130亿美元30年期公债标售以及零售销售数据将得到关注。这将是本周最后一次公债标售。
接受路透调查的分析师预计，美国5月零售销售数据将上涨0.4%，4月时为上扬0.1%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。