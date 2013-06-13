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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 14:29 BJT

东京美债：公债价格暂受支撑，因美联储政策担忧令亚洲股市跳水

从拉丁美洲到亚洲的多数新兴国家股市大跌，也让投资者心悸。一些市场人士称，当前走势让人联想到过去新兴市场危机的爆发，例如1994年在墨西哥和1997-98年在亚洲出现的金融危机，当时的情况同样是美国货币政策收紧，造成热钱流出新兴市场。

不过，市场人士亦表示，尽管股市动荡会支持美国公债，但美联储缩减买债计划也会损及债券。过去几周，类似的担忧情绪已经推高10年期公债收益率。

“市场在过去几年已经习惯了'冒险''避险'的交易思路。但真正的忧虑是所有的资产都将会被出脱。”一家日资银行的交易商表示。

周四的130亿美元30年期公债标售以及零售销售数据将得到关注。这将是本周最后一次公债标售。

接受路透调查的分析师预计，美国5月零售销售数据将上涨0.4%，4月时为上扬0.1%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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