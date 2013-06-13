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债券 | 2013年 6月 13日 星期四 14:36 BJT

欧元债市：德债期货在意大利标债前上扬，关注美国经济数据

“我认为德债市场差不多又成为向安全投资转移的标的，”一交易商表示。

他并补充认为意大利标债结果不会太突出。“早盘临近标债时，应该会有比较多的卖盘。”

意大利将标售三年期和15年期公债，预料公债收益率将会上升。

周三意大利标售一年期国库券时，收益率三个月来首次上升，显示风险资产的市场人气降温。(完)

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美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/沈以文; 审校 李春喜/张若琪)
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