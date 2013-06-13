澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆下跌，日股重挫抵消澳洲就业数据的利好影响

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
股市、大宗商品及新兴市场均因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)的疑虑而受重击，市场对于美联储资产购置计划退场的时机有诸多揣测。
“下周有美联储的重要事件登场，大家正在做出应对以降低风险，”新加坡巴克莱资本分析师Hamish Pepper说。
“这样的氛围反映在日圆上涨、交叉汇率的资金流动等，包括新西兰元兑日圆和澳元兑日圆。”
新西兰元兑日圆 重挫2.6%至74.71日圆，这是1月中以后首次见到的水平。
澳元兑美元 报0.9454美元，稍早时为0.9476。澳洲公布5月就业人口小幅增加，优于市场预期，此外失业率意外降至5.5%。数据公布后澳元短暂跳涨至0.9525美元。
澳元第一道支撑位在0.9425美元，然后是0.9325，阻力位在0.9500，然后是更大的难关0.9575。
新西兰元兑日圆重挫，导致新西兰元 一度跌至0.7896美元，日内下跌约0.5%。
但尽管有如此的跌势，新西兰元在0.7860有支撑位，这里也料有买盘布局。(完)
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。