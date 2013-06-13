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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 14:59 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆下跌，日股重挫抵消澳洲就业数据的利好影响

股市、大宗商品及新兴市场均因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)的疑虑而受重击，市场对于美联储资产购置计划退场的时机有诸多揣测。

“下周有美联储的重要事件登场，大家正在做出应对以降低风险，”新加坡巴克莱资本分析师Hamish Pepper说。

“这样的氛围反映在日圆上涨、交叉汇率的资金流动等，包括新西兰元兑日圆和澳元兑日圆。”

新西兰元兑日圆 重挫2.6%至74.71日圆，这是1月中以后首次见到的水平。

澳元兑美元 报0.9454美元，稍早时为0.9476。澳洲公布5月就业人口小幅增加，优于市场预期，此外失业率意外降至5.5%。数据公布后澳元短暂跳涨至0.9525美元。

澳元第一道支撑位在0.9425美元，然后是0.9325，阻力位在0.9500，然后是更大的难关0.9575。

新西兰元兑日圆重挫，导致新西兰元 一度跌至0.7896美元，日内下跌约0.5%。

但尽管有如此的跌势，新西兰元在0.7860有支撑位，这里也料有买盘布局。(完)

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