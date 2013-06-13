国际油市：布兰特原油因需求疑虑跌向103美元，但美元走软抑制油价跌势

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
“美元成为支撑油价的因素，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。“从基本面看，油价应该下跌，因为需求疲软。中国和欧洲表现欠佳，石油供应又很充裕。”
世界银行调降全球经济成长展望，称经济今年扩张脚步要比去年来得慢，因欧洲衰退情况较预期严重，且一些新兴市场近来放缓。
Hasegawa预计布兰特原油未来几天将在每桶100-105美元间交投，美国原油则料在92-97美元间，主受需求变数和美元的影响。
尽管美元走软将支撑油价，但由于美国石油库存上升，需求成长的疑虑将拖累油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 沈以文)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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