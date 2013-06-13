国际油市：布兰特原油因需求疑虑跌向103美元，但美元走软抑制油价跌势

“美元成为支撑油价的因素，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。“从基本面看，油价应该下跌，因为需求疲软。中国和欧洲表现欠佳，石油供应又很充裕。”

世界银行调降全球经济成长展望，称经济今年扩张脚步要比去年来得慢，因欧洲衰退情况较预期严重，且一些新兴市场近来放缓。

Hasegawa预计布兰特原油未来几天将在每桶100-105美元间交投，美国原油则料在92-97美元间，主受需求变数和美元的影响。

尽管美元走软将支撑油价，但由于美国石油库存上升，需求成长的疑虑将拖累油价。(完)

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