台湾个股：开发金控股东会改选董事，财政部官股仅获得1席

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透台北6月13日 - 台湾最大创投金控--开发金控 周四召开股东会改选11席董事，结果财政部官股仅由台湾银行获得1席，此前则有2席官股法人董事，对此财政部认为，由于官股在开发金本无主导权，今日改选结果并非财政部对官股金融机构的态度有所转变。
财政部次长曾铭宗对路透表示，目前官股拥有开发金股权只有2.4%，股权被稀释之下，官方曾征求委托书，尽力争取，但并不成功。
只不过，曾铭宗也指出，官股在开发金一向并无主导权，此事并未由财政部主导，而是由台银主导。
“在股权变少之下，(官股)董事席次减少也是没办法的事。”曾铭宗说。
开发金控新任董事共11席，由公司派获选10席，官股仅保住1席，此次开发金董事改选由公司派大获全胜。
开发金今日走跌1.96%，收报8.5台币，台湾加权指数 则重挫2.03%，报7951.66点，跌破8,000点整数关卡。(完) (记者 詹静宜/高洁如 审校 黄凯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。