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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 14:46 BJT

台湾个股：开发金控股东会改选董事，财政部官股仅获得1席

路透台北6月13日 - 台湾最大创投金控--开发金控 周四召开股东会改选11席董事，结果财政部官股仅由台湾银行获得1席，此前则有2席官股法人董事，对此财政部认为，由于官股在开发金本无主导权，今日改选结果并非财政部对官股金融机构的态度有所转变。

财政部次长曾铭宗对路透表示，目前官股拥有开发金股权只有2.4%，股权被稀释之下，官方曾征求委托书，尽力争取，但并不成功。

只不过，曾铭宗也指出，官股在开发金一向并无主导权，此事并未由财政部主导，而是由台银主导。

“在股权变少之下，(官股)董事席次减少也是没办法的事。”曾铭宗说。

开发金控新任董事共11席，由公司派获选10席，官股仅保住1席，此次开发金董事改选由公司派大获全胜。

开发金今日走跌1.96%，收报8.5台币，台湾加权指数 则重挫2.03%，报7951.66点，跌破8,000点整数关卡。(完) (记者 詹静宜/高洁如 审校 黄凯)
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