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市场报道 | 2013年 6月 13日 星期四 22:23 BJT

美国各类经济指标总览--2013/6/13

美国商务部周四公布，5月零售销售较前月增加0.6%(预估为增加0.4%)。5月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%(预
估为增加0.3%)。 
    
    美国劳工部周四公布，美国5月进口物价较前月下滑0.6%(路透调查预估为持平)。出口物价较前月下滑0.5%(路
透调查预估为持平)。 
    
    美国商务部公布，美国4月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.3%。3月经修正后为下跌0.1，前值为持平。
 
    
    美国劳工部周四报告称，美国一周初请失业金人数为33.4万人(预估为34.5万人)。美国一周初请失业金人数四
周均值降至34.5万人。美国一周续请失业金人数为297.3万人(预估为297.5万人)。 
    
                                      当前值                            前次值  
 失业率(%)                               7.6  (5月)                        7.5  (4月)
 非农业就业岗位(万)                 增加17.5  (5月)                   增加14.9  (4月修正值)
 平均时薪(%)                            持平  (5月)                        0.2  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 -0.4  (4月)                      -0.2%  (3月)
 不包括食品和能源CPI(%)                 +0.1  (4月)                       +0.1  (3月)
 实质所得(%)                            持平  (4月)                       +0.5  (3月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 -0.7  (4月)                       -0.6  (3月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                 +0.1  (4月)                       +0.2  (3月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +2.4  (第一季修正值)              +0.4  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                         +1.2  (第一季修正值)              +1.0  (第四季终值)
 零售销售(%)                            +0.6  (5月)                       +0.1  (4月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差402.9  (4月)                  逆差371.3  (3月修正值)
 雇佣成本(%)                            +0.3  (第一季)                    +0.4  (第四季修正值)
 工业生产(%)                            -0.5  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 产能利用率(%)                          77.8  (4月)                       78.3  (3月修正值)
 初请失业金人数(万人)                   33.4  (6月8日当周)                34.6  (6月1日当周)
 联邦预算(亿美元)                  赤字1,390  (5月)                  盈余1,129  (4月)
 领先指标(%)                            +0.6  (4月)                       -0.2  (3月)
 个人所得(%)                            持平  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               -0.3  (4月)                       -0.1  (3月)
                                                                                
 消费者信贷(亿美元)                  增加111  (4月)                     增加84  (3月修正值)
 企业库存(%)                            +0.3  (4月)                       -0.1  (3月修正值)
 建筑支出(%)                            +0.4  (4月)                       -0.8  (3月修正值)
 消费者信心                             76.2  (5月)                       69.0  (4月修正值)
 房屋开工(万户)                         85.3  (4月)                      102.1  (3月修正值)
 建筑许可(万户)                        100.5  (4月修正值)                   89  (3月修正值)
 成屋销售(万户)                          497  (4月)                        494  (3月修正值)
 新屋销售(万户)                         45.4  (4月)                       44.4  (3月修正值)
 工厂订单(%)                            +1.0  (4月)                       -4.7  (3月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  +3.5  (4月修正值)                 -5.9  (3月修正值)
 供应管理协会非制造业指数               53.7  (5月)                       53.1  (4月)
 供应管理协会制造业指数                 49.0  (5月)                       50.7  (4月)
 趸售(批发)库存(%)                      +0.2  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 进口物价(%)                            -0.6  (5月)                       -0.7  (4月修正值)
 出口物价(%)                            -0.5  (5月)                       -0.7  (4月修正值)
 单位劳工成本(%)                        -4.3  (第一季修正值)             +11.8  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                        +0.5  (第一季修正值)              -1.7  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                  赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
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