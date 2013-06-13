美国各类经济指标总览--2013/6/13

美国商务部周四公布，5月零售销售较前月增加0.6%(预估为增加0.4%)。5月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%(预 估为增加0.3%)。 美国劳工部周四公布，美国5月进口物价较前月下滑0.6%(路透调查预估为持平)。出口物价较前月下滑0.5%(路 透调查预估为持平)。 美国商务部公布，美国4月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.3%。3月经修正后为下跌0.1，前值为持平。 美国劳工部周四报告称，美国一周初请失业金人数为33.4万人(预估为34.5万人)。美国一周初请失业金人数四 周均值降至34.5万人。美国一周续请失业金人数为297.3万人(预估为297.5万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (4月) -0.2% (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第一季修正值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.2 (第一季修正值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.6 (5月) +0.1 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差402.9 (4月) 逆差371.3 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.4 (6月8日当周) 34.6 (6月1日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,390 (5月) 盈余1,129 (4月) 领先指标(%) +0.6 (4月) -0.2 (3月) 个人所得(%) 持平 (4月) +0.3 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.3 (4月) -0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加111 (4月) 增加84 (3月修正值) 企业库存(%) +0.3 (4月) -0.1 (3月修正值) 建筑支出(%) +0.4 (4月) -0.8 (3月修正值) 消费者信心 76.2 (5月) 69.0 (4月修正值) 房屋开工(万户) 85.3 (4月) 102.1 (3月修正值) 建筑许可(万户) 100.5 (4月修正值) 89 (3月修正值) 成屋销售(万户) 497 (4月) 494 (3月修正值) 新屋销售(万户) 45.4 (4月) 44.4 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.0 (4月) -4.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.5 (4月修正值) -5.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.7 (5月) 53.1 (4月) 供应管理协会制造业指数 49.0 (5月) 50.7 (4月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (4月) +0.3 (3月修正值) 进口物价(%) -0.6 (5月) -0.7 (4月修正值) 出口物价(%) -0.5 (5月) -0.7 (4月修正值) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)