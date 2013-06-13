更新版 1-新债招标：台湾中钢15年公司债顺利定价，优质企业有望跟进发行

* 中钢以1.88%完成15年公司债定价，平台湾公司债发行年期纪录

* 成功以低成本锁住长期资金，优质企业有望跟进发行

* 公司债标售利率缓步向上，企业宜掌握发债筹资最佳时机 (新增公司及市场人士说法)

路透台北6月13日 - 台湾龙头钢厂--中钢 周四顺利完成15年公司债的定价，虽然利率较预期为高，不过市场人士认为，中钢能在对债市中长期趋势看法偏空的气氛中，还以低成本锁住长期资金，可望成为优质企业后续发行长天期公司债的范例。

承销商指出，自从台电在5月底让10年公司债流标后，藉发行公司债筹资的企业，对于标售长券持保守观望态度。不过从这次中钢的标售结果来看，只要利率能给予合理的贴水，还是能吸引寿险业等长线买盘的青睐。今日标售的结果，也可望稍稍扭转债市似非企业筹资首选标的的看法。

〞(15年券得标利率)其实是在我们预估的下缘，居然还有量出来，这会带动有长期资金需求企业出来筹资。〞一位大型承销商主管说。

另一承销商主管则表示，原本市场对中钢15年公司债得标利率的区间预估就很乱，不过据中钢内部预估，只要得标利率在1.90%以下，都是可以接受的水准。此外，目前20年期公债殖利率 在1.80%附近，往上加5-10个基点的贴水，均属合理。

有承销商也提及，从近期公司债的标售结果来看，利率已有开始缓步走高的趋势。〞过去两、三年，纵然公债殖利率弹10-20个基点，公司债是不会动的。〞

他认为，目前公司债发行市场的气氛，是发行端认为，市场资金相当宽裕，利率没有上扬的空间。但买盘却有高度的利率风险意识，以至于公司债流标或是企业改以其他方式筹资的机率升高。

该承销商指出，从得标利率看，表面上好像是中钢在这次标售吃了点亏，但将时间拉长来看，说不定中钢才是最后的赢家。

〞搞不好明年此时，加个10点都没人要。〞他说。

中钢周四公布，标售的15年期公司债以1.88%定价，高于市场预估的1.80%附近，发行金额36亿台币。中钢同时标售的七及10年期债则分别以1.44%、1.60%定价，亦较市场预期的1.42%、1.58%为高，发行金额分别为63亿及97亿台币。总计本次公司债标售金额为196亿台币，略低于原计划的200亿台币。

中钢本次标售年期长达15年的无担保公司债，此举创下中钢有史以来发债最长年限纪录，也平了台湾公司债发行史的纪录。

台电于上月底标售的10年期无担保公司债未能标出，因实质买盘在意利率风险不利长券；此前市场预估利率在1.50-1.55%。

中华信评甫于日前将中钢无担债发行评等由"twAA"调降为"twAA－"。 (完)