东京汇市：美元/日圆挫至10周低位，日股大跌促投资者解除日圆空仓

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3382 1.3336 +0.34 +1.42 1.3194 美元/日圆 94.05 96.00 -2.03 +8.43 86.74 欧元/日圆 125.86 128.03 -1.69 +9.96 114.46 美元/瑞郎 0.9142 0.9203 -0.66 -0.14 0.9155 英镑/美元 1.5671 1.5677 -0.04 -3.57 1.6251 美元/加元 1.0206 1.0207 -0.01 +2.87 0.9921 澳元/美元 0.9491 0.9480 +0.12 -8.68 1.0393 新西兰元/美元 0.7944 0.7986 -0.53 -4.09 0.8283 澳元/日圆 89.270 91.010 -1.91 -0.95 90.130 新西兰元/日圆 74.710 76.680 -2.57 -46.95 140.820 英镑/日圆 147.38 150.53 -2.09 +4.66 140.82 澳元/新西兰元 1.1941 1.1859 +0.69 -4.78 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦 以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。