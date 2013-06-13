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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 14:51 BJT

东京汇市：美元/日圆挫至10周低位，日股大跌促投资者解除日圆空仓

纽约      当日     今年来    2012年
                                最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                            
 欧元/美元                        1.3382    1.3336     +0.34     +1.42    1.3194
 美元/日圆                         94.05     96.00     -2.03     +8.43     86.74
 欧元/日圆                        125.86    128.03     -1.69     +9.96    114.46
 美元/瑞郎                        0.9142    0.9203     -0.66     -0.14    0.9155
 英镑/美元                        1.5671    1.5677     -0.04     -3.57    1.6251
 美元/加元                        1.0206    1.0207     -0.01     +2.87    0.9921
 澳元/美元                        0.9491    0.9480     +0.12     -8.68    1.0393
 新西兰元/美元                    0.7944    0.7986     -0.53     -4.09    0.8283
 澳元/日圆                        89.270    91.010     -1.91     -0.95    90.130
 新西兰元/日圆                    74.710    76.680     -2.57    -46.95   140.820
 英镑/日圆                        147.38    150.53     -2.09     +4.66    140.82
 澳元/新西兰元                    1.1941    1.1859     +0.69     -4.78    1.2540
                                                                                
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)    
    
          
          
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 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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