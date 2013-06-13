表格：外资及陆资在台股卖超171.19亿台币，连两个交易日卖超

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透台北6月13日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超171.19亿台币，连续第2个交易日卖超；上日为卖超42.72亿台币。
三大法人今日合计卖超196.37亿台币，上交易日修正后为卖超47.09亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
6/13 -171.19 -18.39 -6.79 -196.37
6/11 -42.72 +0.95 -5.31r -47.09r
6/10 +5.94 +5.76r -2.90r +8.80r
6/7 -52.75r -17.67 -5.34r -75.75r
6/6 -102.47r -13.32r -14.24r -130.03r
6/5 -42.73 -2.36r -11.31r -56.40r
6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r
6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r
本月累计 -494.55 -58.96 -60.66 -614.16
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。