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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 15:07 BJT

中国新债：财政部周五将代理招标发行422亿元地方政府债，为今年首批

路透北京6月13日 - 中国财政部最新公告称，将于周五(14日)代理招标发行今年首批地方政府债，总额422亿元人民币；其中，三年期210亿元，五年期212亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，两期债招标时间同为6月14日上午9:50至10:30，6月17日至6月19日进行分销，6月21日起上市交易。

以下为是次地方债发行计划表的具体内容:

地区 三年期 五年期

发行额(亿元) 发行额(亿元)

新疆 47 48

安徽 76 76

福建 41 42

甘肃 46 46

合计 210 212

财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。

2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)

参看详情，可点选财政部网站(here

here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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