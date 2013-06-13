背景资料: 中国人民银行二季度公开市场操作一览表

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
1、以下为中国人民银行2013年第二季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三个月期(%) 预估值 (亿元人民币) 5/9 100 2.9089 2.8%-2.9%居多 5/14 270 2.9089 持平 5/16 170 2.9089 持平 5/21 100 2.9089 持平 5/23 60 2.9089 持平 5/28 70 2.9089 持平 5/30 150 2.9089 持平 6/4 70 2.9089 持平 6/6 110 2.9089 持平 2、以下为央行2013年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 4/2 300 2.75 -- 4/9 300 2.75 -- 4/11 460 2.75 -- 4/16 580 2.75 -- 4/18 430 2.75 -- 4/23 100 2.75 -- 4/25 180 2.75 -- 5/2 300 2.75 -- 5/7 550 2.75 -- 5/9 370 2.75 -- 5/14 520 2.75 -- 5/16 400 2.75 -- 5/21 90 2.75 -- 5/23 50 2.75 -- 5/28 120 2.75 -- 5/30 130 2.75 -- 6/4 140 2.75 -- 6/6 100 2.75 -- 注: 浏览央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 李宏薇；审校 康熙泽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。