日本经济：政府连续第二个月上调经济评估，措词更为乐观

日股日经指数周四又步入熊市领域，这是不到一周内第二度跌入熊市领域。日经指数自5月23日触及五年半高点以来，已累计回跌逾20%。其周一曾短暂作出反弹。

美元兑日圆跌至95日圆下方，为4月4日日央行推出积极货币刺激举措以来的最低水准。

受坚实消费和出口上升的扶助，日本第一季经济环比年率为成长4.1%，但资本支出呈现连续五个季度的下滑，因企业不愿提高工厂和设备的支出。

“在资本支出回温前，不可能全力复苏；资本支出回温，就业和收入才会增加，将有助于持久的成长。”前述官员表示。

周三的数据显示日本4月核心机械订单降幅大于预期，且为三个月来首次下降，因企业对增加资本支出仍犹豫不决。

政府报告称，出口展现上行趋势。此评估较5月上调，且为连续三个月上调，对美国汽车出口增加，对中国汽车零组件出口趋稳。

报告还称工厂产出升温，为连续两个月上调评估。先前政府曾说产出温和上升。