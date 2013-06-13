日本经济：政府连续第二个月上调经济评估，措词更为乐观

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
日股日经指数周四又步入熊市领域，这是不到一周内第二度跌入熊市领域。日经指数自5月23日触及五年半高点以来，已累计回跌逾20%。其周一曾短暂作出反弹。
美元兑日圆跌至95日圆下方，为4月4日日央行推出积极货币刺激举措以来的最低水准。
受坚实消费和出口上升的扶助，日本第一季经济环比年率为成长4.1%，但资本支出呈现连续五个季度的下滑，因企业不愿提高工厂和设备的支出。
“在资本支出回温前，不可能全力复苏；资本支出回温，就业和收入才会增加，将有助于持久的成长。”前述官员表示。
周三的数据显示日本4月核心机械订单降幅大于预期，且为三个月来首次下降，因企业对增加资本支出仍犹豫不决。
政府报告称，出口展现上行趋势。此评估较5月上调，且为连续三个月上调，对美国汽车出口增加，对中国汽车零组件出口趋稳。
报告还称工厂产出升温，为连续两个月上调评估。先前政府曾说产出温和上升。
内阁府指出民间消费在改善且资本支出呈现平稳状态，在此方面维持和上月同样的评估。(完) (编译 李春喜/高琦/张若琪 审校 蔡美珍/王洋)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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