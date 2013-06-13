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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 15:33 BJT

全球金市：现货金续涨，因股市挫跌且美元走低

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1390.36 2.57 +0.19 -16.97

现货银 21.86 0.01 +0.05 -27.81

现货铂金 1470.24 -8.26 -0.56 -4.22

现货钯金 753.22 -0.78 -0.10 8.85

COMEX期金 1390.10 -1.90 -0.14 -17.05 20177

COMEX期银 -- -- -- --

汇率

欧元/美元 1.3383

美元/日圆 94.08

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 于春红)
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