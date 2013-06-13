版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 15:28 BJT

路透基点：广达电脑委任10家银行安排3亿美元三年期再融资--RLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，全球最大笔记本电脑代工制造商--广达电脑已委任由10家银行组成的团队安排其3亿美元三年期再融资。

瑞穗实业银行为代理行。东亚银行、三菱东京日联银行、东方汇理银行和三井住友银行亦在牵头行团队内。这四家银行和瑞穗银行投标时同属一个牵头团。

据一名消息人士透露，团队内的其余五家银行为台资银行。

本案料将在6月最后一周启动。该贷款具有超额配售权，贷款规模可扩大20%。

一如先前报导，是次贷款预计将无抵押，将有展期两年的选择权。

当前价格谈判的利率低于110个基点。

一位消息人士指出，资金将用于广达2008年5月签署的3.60亿美元五年期循环贷款再融资。2008年这笔循环贷款的牵头银行团有14家，最高综合收益50.4个基点，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码48个基点。

借款方周一公布，5月营收为610.1亿台币(20.4亿美元)，较上年同期下滑14.2%。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐