路透基点：广达电脑委任10家银行安排3亿美元三年期再融资--RLPC

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，全球最大笔记本电脑代工制造商--广达电脑已委任由10家银行组成的团队安排其3亿美元三年期再融资。
瑞穗实业银行为代理行。东亚银行、三菱东京日联银行、东方汇理银行和三井住友银行亦在牵头行团队内。这四家银行和瑞穗银行投标时同属一个牵头团。
据一名消息人士透露，团队内的其余五家银行为台资银行。
本案料将在6月最后一周启动。该贷款具有超额配售权，贷款规模可扩大20%。
一如先前报导，是次贷款预计将无抵押，将有展期两年的选择权。
当前价格谈判的利率低于110个基点。
一位消息人士指出，资金将用于广达2008年5月签署的3.60亿美元五年期循环贷款再融资。2008年这笔循环贷款的牵头银行团有14家，最高综合收益50.4个基点，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码48个基点。
借款方周一公布，5月营收为610.1亿台币(20.4亿美元)，较上年同期下滑14.2%。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。