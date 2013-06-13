背景资料：香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透6月13日 - 香港金管局公布，2013年截止4月末的人民币存款为6,771.58亿元，较上月增加91亿元， 持续刷新高点。 当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为2,754.19亿，较上月下降两成约654亿元。对于跨境贸易 结算数据环比下降，市场人士则表示实属意料之中，显示在中国对虚假套利贸易加强监管后，真实的贸易情况 正在显现。 欲浏览香港人民币存款变化，请点选(link.reuters.com/jeb88t) 以下为金管局提供的2009年7月至今，香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月度数据： 月份 结算量(百万元人民币) 新增人民币存款(亿元) 人民币存款总量(亿元 ) *2013.04 275,419 +91 6,772 2013.03 340,803 +163 6,681 2013.02 221,659 +277 6,517 2013.01 268,493 +210 6,240 2012.12 264,105 +320 6,030 2012.11 243,018 +163 5,710 2012.10 195,351 +91 5,548 2012.09 239,334 -66 5,457 2012.08 254,164 -109 5,523 2012.07 223,449 55 5,632 2012.06 241,415 38 5,577 2012.05 223,359 15 5,539 2012.04 177,133 -19 5,524 2012.03 227,326 -119 5,543 2012.02 187,494 -98 5,662 2012.01 156,356 -125 5,760 2011.12 239,036 -388 5,885 2011.11 184,988 88 6,273 2011.10 161,464 -37 6,185 2011.09 190,632 132 6,222 2011.08 185,819 368 6,090 2011.07 148,974 186 5,722 2011.06 205,085 48 5,536 2011.05 153,435 381 5,488 2011.04 134,207 593 5,107 2011.03 115,447 437 4,514 2011.02 87,426 371 4,077 2011.01 107,964 557 3,706 2010.12 100,885 353 3,149 2010.11 93,731 625 2,796 2010.10 68,622 678 2,171 2010.09 29,956 189 1,493 2010.08 38,555 267 1,304 2010.07 10,345 140 1,037 2010.06 13,241 50 897 2010.05 6,750 38 847 2010.04 2,983 101 809 2010.03 2,531 47 708 2010.02 411 21 661 2010.01 1,221 13 640 2009.12 1,360 23 627 2009.11 378 31 604 2009.10 19 -9 573 2009.09 34 15 582 2009.08 20 8 567 2009.07 43 15 559 注: *代表新增.(完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。