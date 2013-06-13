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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 15:18 BJT

背景资料：香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览

路透6月13日 - 香港金管局公布，2013年截止4月末的人民币存款为6,771.58亿元，较上月增加91亿元，
持续刷新高点。
    
    当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为2,754.19亿，较上月下降两成约654亿元。对于跨境贸易
结算数据环比下降，市场人士则表示实属意料之中，显示在中国对虚假套利贸易加强监管后，真实的贸易情况
正在显现。
    
    欲浏览香港人民币存款变化，请点选(link.reuters.com/jeb88t)
    
    以下为金管局提供的2009年7月至今，香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月度数据：
    
         月份     结算量(百万元人民币)  新增人民币存款(亿元)  人民币存款总量(亿元
 )
     *2013.04        275,419                +91              6,772
      2013.03        340,803               +163              6,681               
 
      2013.02        221,659               +277              6,517
      2013.01        268,493               +210              6,240
      2012.12        264,105               +320              6,030
      2012.11        243,018               +163              5,710
      2012.10        195,351                +91              5,548
      2012.09        239,334                -66              5,457
      2012.08        254,164               -109              5,523  
      2012.07        223,449                 55              5,632
      2012.06        241,415                 38              5,577 
      2012.05        223,359                 15              5,539
      2012.04        177,133                -19              5,524
      2012.03        227,326               -119              5,543
      2012.02        187,494                -98              5,662
      2012.01        156,356               -125              5,760 
      2011.12        239,036               -388              5,885
      2011.11        184,988                 88              6,273
      2011.10        161,464                -37              6,185       
      2011.09        190,632                132              6,222
      2011.08        185,819                368              6,090
      2011.07        148,974                186              5,722
      2011.06        205,085                 48              5,536
      2011.05        153,435                381              5,488
      2011.04        134,207                593              5,107
      2011.03        115,447                437              4,514
      2011.02         87,426                371              4,077
      2011.01        107,964                557              3,706
      2010.12        100,885                353              3,149
      2010.11         93,731                625              2,796
      2010.10         68,622                678              2,171
      2010.09         29,956                189              1,493
      2010.08         38,555                267              1,304
      2010.07         10,345                140              1,037
      2010.06         13,241                 50                897
      2010.05          6,750                 38                847    
      2010.04          2,983                101                809
      2010.03          2,531                 47                708
      2010.02            411                 21                661
      2010.01          1,221                 13                640
      2009.12          1,360                 23                627
      2009.11            378                 31                604
      2009.10             19                 -9                573
      2009.09             34                 15                582
      2009.08             20                  8                567
      2009.07             43                 15                559 
 
    注: *代表新增.(完)

 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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