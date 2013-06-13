台湾债市：五年公债殖利率收盘下跌，台股重挫引发避险需求

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 五年期公债殖利率收盘下跌
* 台股重挫2%，随国际股市下跌
* 市场对下周美联储会议结果仍相当观望
路透台北6月13日 - 台湾五年券102/2 殖利率周四收跌。国际股市重挫拖累台股 终场跌破8,000点关卡，令避险需求升温；五年券受多方青睐进场，殖利率跌幅较10年券明显。
交易员表示，虽然昨日端午节休假期间美债殖利率弹升，但台债今日并未反应这个利空，反而是台股重挫、外资汇出之下，货币市场短率仍稳于低位，五年券备受多头眷顾。不过，目前市场对于下周美联储的议息会议仍然相当观望，多空双方都不愿再大幅压注下，成交量能跌落低档。
〞股市短线有压力，但债市上有压下有撑，〞一民营银行交易员表示。
台湾股市加权股价指数 周四收低2%报7,951.66点，至近八周来最低收盘位，因科技出口股和银行股跟随地区周边市场跌势一道下滑。
美联储货币政策制定者将在6月18-19日举行下次货币政策会议。
美国公债价格周三下滑，因投资人为本周公债发售预留空间，由于本周财政部供应长债，长债今日跑输。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 -1.56 0.9870 0.9865-1.0030 141.5
10 102/6R -0.16 1.3600 1.3530-1.3700* 70.5
注：*代表发行前交易以来新高。
今日不只是台股重挫，亚洲股市日经指数 暴跌6.4%、中国上证综指 也收挫2.83%。台股方面，证交所表示，外资及陆资在台股卖超171.19亿台币，连续第二个交易日卖超。
一位本地证券商交易员认为，雷曼金融风暴过后的四年来，因美联储实施宽松货币政策的影响，台湾股、债和汇市常见〞三多〞行情。今日台股重挫，外资大卖台股，但台币兑美元 却走升，台债价格也走高，这与近年金融市场的惯性不同，这情况还是值得观察。
交易员预估，在下周美联储会议结束之前，台债殖利率区间可能变化不大，五年券102/2期预估在0.98-1.0%；10年期增额券102/6期预估在1.34-1.36%。
周四韩国央行决议利率维持在2.5%不变。 交易员表示，这符合预期，对台债影响甚微。
周四和周五国际重大经济事件还有：美国一周初请失业金人数，周五美国工业生产指数、路透/密西根大学消费者信心指数。
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/3 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/6 1.3470
5 102/2 0.9870
2 102/4 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。