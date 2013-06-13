重发-中国期市：沪胶大跌逾3%创45个月以来最低，内外利空交织拖累期价

(重发以修改标题) 路透北京6月13日 - 上海橡胶期货周四大跌逾3%，在端午节假期后的首个交易日创出45 个月以来新低，多重宏观利空来袭引发国内外金融市场震荡，加之橡胶生产旺季的供应压力 不减，期价的短线前景不容乐观。 沪胶1309合约 收跌3.06%，报每吨17,750元，跌破18,000元附近的整理平台， 并创下主力合约自2009年9月以来最低。 "国内主产区天气良好利于割胶，加之泰国等主要产胶国亦进入产出高峰，6月份橡胶的 供应压力很大，”东吴期货工业品部分析师权姝文表示，”而国内近期的经济数据疲弱，加 上端午假期多国股市大跌，历来对宏观面消息敏感的期胶价格也难有起色。” 另外据部分国内橡胶贸易商反映，鉴于近期橡胶价格跌幅较大，银行收紧了部分橡胶融 资业务，反过来也对胶市构成打压。 中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时 间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩。 此外受日本股市周四重挫的影响，日本东京工业品交易所(TOCOM)期胶指标合约<0#JRU: >亦大跌逾3%，从而拖累上海期胶。 除橡胶外，国内金属期价周四亦出现较大跌幅，沪铜 和沪锌 分别下跌 2.68%和1.75%。但建材类品种表现坚挺，玻璃 逆势收高1.05%。 光大期货研究所所长叶燕武表示，随着国内和周边股市的纷纷下跌，出现了一些风声鹤 唳的恐慌情绪。但相比前期由流动性大幅推高的欧美和部分新兴市场，国内股市和部分商品 估值仍处于偏低水准，对部分逼近生产成本的商品不宜过分看淡。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 51,510 -2.68 283,004 黄金(au) 1312 278.24 -1.47 104,994 螺纹钢 (rb) 1310 3,422 0.38 1,734,358 橡胶 (ru) 1309 17,750 -3.06 202,376 大商所 豆粕 (m) 1401 3,216 -0.50 1,197,192 豆油 (y) 1309 7,422 -0.22 503,658 焦炭 (j) 1309 1,435 0.07 222,844 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,939 -1.65 372,476 棉花 (cf) 1401 20,115 0.70 53,060 中金所 沪深300(if) 1306 2,383.6 -3.80 72,904 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)