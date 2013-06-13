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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 15:49 BJT

重发-中国期市：沪胶大跌逾3%创45个月以来最低，内外利空交织拖累期价

(重发以修改标题)
    路透北京6月13日 - 上海橡胶期货周四大跌逾3%，在端午节假期后的首个交易日创出45
个月以来新低，多重宏观利空来袭引发国内外金融市场震荡，加之橡胶生产旺季的供应压力
不减，期价的短线前景不容乐观。
    
    沪胶1309合约 收跌3.06%，报每吨17,750元，跌破18,000元附近的整理平台，
并创下主力合约自2009年9月以来最低。
    
    "国内主产区天气良好利于割胶，加之泰国等主要产胶国亦进入产出高峰，6月份橡胶的
供应压力很大，”东吴期货工业品部分析师权姝文表示，”而国内近期的经济数据疲弱，加
上端午假期多国股市大跌，历来对宏观面消息敏感的期胶价格也难有起色。”
    
    另外据部分国内橡胶贸易商反映，鉴于近期橡胶价格跌幅较大，银行收紧了部分橡胶融
资业务，反过来也对胶市构成打压。
    
    中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时
间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩。 
    
    此外受日本股市周四重挫的影响，日本东京工业品交易所(TOCOM)期胶指标合约<0#JRU:
>亦大跌逾3%，从而拖累上海期胶。
    
    除橡胶外，国内金属期价周四亦出现较大跌幅，沪铜 和沪锌 分别下跌
2.68%和1.75%。但建材类品种表现坚挺，玻璃 逆势收高1.05%。
        
    光大期货研究所所长叶燕武表示，随着国内和周边股市的纷纷下跌，出现了一些风声鹤
唳的恐慌情绪。但相比前期由流动性大幅推高的欧美和部分新兴市场，国内股市和部分商品
估值仍处于偏低水准，对部分逼近生产成本的商品不宜过分看淡。
    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     51,510     -2.68      283,004 
         黄金(au)     1312     278.24     -1.47      104,994 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,422      0.38    1,734,358 
         橡胶 (ru)    1309     17,750     -3.06      202,376 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,216     -0.50    1,197,192 
         豆油 (y)     1309      7,422     -0.22      503,658 
         焦炭 (j)     1309      1,435      0.07      222,844 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,939     -1.65      372,476 
         棉花 (cf)    1401     20,115      0.70       53,060 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,383.6     -3.80       72,904 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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