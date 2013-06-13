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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 15:56 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3354    1.3336     +0.13     +1.21    1.3194
 美元/日圆                      94.12     96.00     -1.96     +8.51     86.74
 欧元/日圆                     125.71    128.03     -1.81     +9.83    114.46
 美元/瑞郎                     0.9175    0.9203     -0.30     +0.22    0.9155
 英镑/美元                     1.5661    1.5677     -0.10     -3.63    1.6251
 美元/加元                     1.0194    1.0207     -0.13     +2.75    0.9921
 澳元/美元                     0.9474    0.9480     -0.06     -8.84    1.0393
 新西兰元/美                   0.7936    0.7986     -0.63     -4.19    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     89.180    91.010     -2.01     -1.05    90.130
 新西兰元/日                   74.730    76.680     -2.54    -46.93   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     147.43    150.53     -2.06     +4.69    140.82
 澳元/新西兰                   1.1932    1.1859     +0.62     -4.85    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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