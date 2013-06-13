版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 15:49 BJT

韩国汇市：韩元因刺激政策前景忧虑下跌，公债价格上扬

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩元/美元 1,134.4 1,134.0

日圆/韩元 12.0346/425 11.5308/446

韩国公债期货 * 105.99 105.84

五年期公债收益率 3.03% 3.08%

三年期公债收益率 2.82% 2.88%

韩国综合股价指数 1,882.73 1,909.91

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐