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市场报道 | 2013年 6月 13日 星期四 15:47 BJT

欧洲汇市：瑞郎上涨，因市场对央行未来举措不确定而寻求避险

“美联储今年会宣布缩减量化宽松吗？这个不确定性给美元带来压力，也让瑞郎再次走势亮眼，”Zuercher Kantonalbank分析师说。

瑞士联邦统计局周四公布，瑞士5月生产者/进口物价较前月下滑0.3%，较上年同期下滑0.2%。

物价压力仍疲软，持续让瑞士央行有理由维持瑞郎/欧元的1.20上限，以防止通缩。

瑞士央行下周将举行季度政策检讨会议，料将维持利率在极低水平，维持对瑞郎汇价设下的上限。

0725 GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨0.3%，报0.9179。

瑞郎兑欧元上涨0.2%，报1.2253。(完)

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